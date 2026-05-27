'करप्पू' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, अब सामने आएगा फैमिली कोर्ट का राज
सूर्या की एक्शन ड्रामा फिल्म 'करप्पू' का एक 3.5 मिनट का हटा दिया गए सीन की जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है।
पारिवारिक अदालत से जुड़ा यह सीक्वेंस फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही काट दिया गया था, लेकिन अब फिल्म ट्रेड एनालिस्ट क्रिस्टोफर कनागराज ने सोशल मीडिया पर इसके जल्द रिलीज होने की जानकारी दी है।
इस खबर के आते ही फैन्स के बीच हलचल मच गई है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है।
'करप्पू' ने कमाए 253 करोड़ रुपये दुनिया भर में
RJ बालाजी के निर्देशन में बनी फिल्म 'करप्पू' 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी। इसने सिर्फ 12 दिनों में ही दुनिया भर से 253 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
इस फिल्म में सूर्या के साथ तृषा कृष्णन और RJ बालाजी खुद भी अहम किरदार में दिख रहे हैं। यह फिल्म सूर्या के लिए एक जबरदस्त वापसी मानी जा रही है, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं।