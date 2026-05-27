'करप्पू' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, अब सामने आएगा फैमिली कोर्ट का राज मनोरंजन May 27, 2026

सूर्या की एक्शन ड्रामा फिल्म 'करप्पू' का एक 3.5 मिनट का हटा दिया गए सीन की जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है।

पारिवारिक अदालत से जुड़ा यह सीक्वेंस फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही काट दिया गया था, लेकिन अब फिल्म ट्रेड एनालिस्ट क्रिस्टोफर कनागराज ने सोशल मीडिया पर इसके जल्द रिलीज होने की जानकारी दी है।

इस खबर के आते ही फैन्स के बीच हलचल मच गई है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है।