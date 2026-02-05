'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' की OTT रिलीज जारी, जानिए कब-कहां फैलेगा डर का साया

OTT

इस OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी फिल्म

माइकल चावेस द्वारा निर्देशित 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' को एड और लॉरेन वॉरेन की भूमिका में पैट्रिक और वेरा की आखिरी फिल्म बताया गया है। इस फ्रैंचाइजी में दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के किरदार में हैं। यह 13 फरवरी को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी जिसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। फिल्म की कमाई देखें, तो इसने दुनियाभर में लगभग 4,389 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि भारत में इसने पहले हफ्ते में करीब 67.19 करोड़ कमाए थे।