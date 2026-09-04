टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में नाना पाटेकर की 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' का होगा प्रीमियर

'द कन्फेशन ऑफ मैरी' का पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें नाना को एक पादरी के किरदार में दिखाया गया है। हाथ में एक माला थामे, कुर्सी पर बैठकर वह गंभीर रूप में नजर आ रहे हैं।

यह फिल्म आस्था, दबाव और सत्य की जीत पर आधारित एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है।

टोरेंटो महाेत्सव में प्रीमियर होने के बाद, इसकी रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किए जाने की उम्मीद है।