CJP के सौरभ दास ने की रुचिका सिंह पर दर्ज हुई FIR की निंदा, जानिए क्या बोले?

सौरभ ने आगे कहा कि लोकसभा के आधे सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, 'पुलिस अपनी ऊर्जा उन पर लगा सकती है, किसी 25 साल के युवा पर नहीं, युवाओं का उत्पीड़न तुरंत बंद होना चाहिए।'

CJP ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रुचिका के खिलाफ आरोप वापस नहीं लिए गए, तो वे फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।

इसी दौरान, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की हैं।

इन FIR में मेटा इंडिया के हेड को भी सह-आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।