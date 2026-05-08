थलापति विजय की वो फिल्में, जिनमें उन्होंने सत्ता को दी चुनौती; रेटिंग भी है दमदार

थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में शानदार जीत हासिल की। हालांकि, उन्हें राजनीति में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फैंस को उस पल का इंतजार है, जब अभिनेता राज्य की बागडोर संभालेंगे। इस बीच, कई लोग विजय की ऐतिहासिक जीत के बाद, इसकी तुलना उनकी फिल्मों से कर रहे हैं। ऐसी कई फिल्में हैं, जिनमें अभिनेता ने जनता के अधिकारों के लिए सत्ता को चुनौती दी है। इन्हें IMDb पर रेटिंग भी शानदार मिली है।

#1 & #2 'थमिझन' और 'पोक्किरी' 'थमिझन' में विजय ने एक वकील का किरदार निभाया है जो न्याय के लिए लड़ता है और अपने जीजा के हत्यारों से बदला लेने के लिए भ्रष्ट ताकतों को चुनौती देता है। इसमें प्रियंका चोपड़ा भी मुख्य किरदार में हैं। फिल्म को 6 की रेटिंग मिली है। 7.6 रेटिंग वाली एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'पोक्किरी' में विजय ने एक गुंडे का किरदार निभाया है, लेकिन असल में वह गुप्त पुलिस अधिकारी होता है जो अंडरवर्ल्ड माफिया नेटवर्क का खात्मा करता है।

#3 & #4 'सरकार' और 'वेट्टाइकरन' 6.7 रेटिंग वाली विजय की फिल्म 'सरकार' एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें उन्होंने सुंदर का किरदार निभाया है। फिल्म में अभिनेता फर्जी चुनावी धांधली का भंडाफोड़ करते हैं और राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संघर्ष शुरू करते हैं। वहीं फिल्म 'वेट्टाइकरन' में उन्होंने रवि का किरदार निभाया है, जो पुलिस अधिकारी बनने के लक्ष्य से चेन्नई आता है। यहां उसका सामना एक ताकतवर और भ्रष्ट स्थानीय गुंडा से होता है। फिल्म को 5.2 की रेटिंग मिली है।

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