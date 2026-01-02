LOADING...
'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग ने मचाया धमाल, दुनियाभर में छाए थलापति विजय 
लेखन ज्योति सिंह
Jan 02, 2026
02:26 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार थलापति विजय अपनी फिल्मों से प्रशंसकों का दिल जीत ही लेते हैं। यही कारण है कि उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, बल्कि लोग भावुक भी हो रहे हैं। दरअसल, मलेशिया में ऑडियो लॉन्च के दौरान अभिनेता ने पुष्टि कर दी थी कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही 'जन नायकन' एडवांस बुकिंग में जबरदस्त दम दिखा रही है।

बिक्री

'जन नायकन' एडवांस बुकिंग में कर रही जबरदस्त बिक्री

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने दुनियाभर में प्रीमियर शो के साथ 15 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान विदेशी बाजारों का है। न्यूज 18 ने एडवांस व्यापार आंकड़ों के हवाले से बताया है कि कुल प्री-सेल में 11-12 करोड़ विदेशी बाजारों से आए हैं। इनमें ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। भारत में कमाई करीब 3 करोड़ के आसपास हुई है, जो अभी सिर्फ कर्नाटक और केरल तक सीमित है।

फिल्म

इन राज्यों में एडवांस बुकिंग खुलने का इंतजार

'जन नायकन' की रिलीज में एक हफ्ता बाकी है। निर्माताओं ने तमिलनाडु और अन्य प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में अभी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की है। उम्मीद है कि इन राज्यों में बुकिंग शुरू होने के साथ ही आंकड़ों में तेजी से उछाल आएगा। वहीं, ट्रेलर 3 जनवरी को आधिकारिक तौर पर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रियमणि, गौतम वासुदेव मेनन और प्रकाश राज समेत कई कलाकार नजर आएंगे।

