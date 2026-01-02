'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग ने मचाया धमाल, दुनियाभर में छाए थलापति विजय 

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने दुनियाभर में प्रीमियर शो के साथ 15 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान विदेशी बाजारों का है। न्यूज 18 ने एडवांस व्यापार आंकड़ों के हवाले से बताया है कि कुल प्री-सेल में 11-12 करोड़ विदेशी बाजारों से आए हैं। इनमें ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। भारत में कमाई करीब 3 करोड़ के आसपास हुई है, जो अभी सिर्फ कर्नाटक और केरल तक सीमित है।

फिल्म

इन राज्यों में एडवांस बुकिंग खुलने का इंतजार

'जन नायकन' की रिलीज में एक हफ्ता बाकी है। निर्माताओं ने तमिलनाडु और अन्य प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में अभी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की है। उम्मीद है कि इन राज्यों में बुकिंग शुरू होने के साथ ही आंकड़ों में तेजी से उछाल आएगा। वहीं, ट्रेलर 3 जनवरी को आधिकारिक तौर पर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रियमणि, गौतम वासुदेव मेनन और प्रकाश राज समेत कई कलाकार नजर आएंगे।