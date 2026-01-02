'जन नायकन' का ट्रेलर इस तारीख को होगा रिलीज

'जन नायकन' का ट्रेलर देखने के लिए कितना करना होगा इंतजार? निर्माताओं ने बता दिया

लेखन ज्योति सिंह 10:28 am Jan 02, 202610:28 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है। मलेशिया में ऑडियो लॉन्च के दौरान, अभिनेता ने पुष्टि की कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद विजय अपना पूरा ध्यान सिर्फ राजनीति पर केंद्रित करेंगे। चर्चा थी कि निर्माता फिल्म का ट्रेलर 2 जनवरी, 2026 को जारी करेंगे। लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, निर्माताओं ने एक आधिकारिक बयान में ट्रेलर की असली रिलीज तारीख का खुलासा किया है।