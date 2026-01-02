'जन नायकन' का ट्रेलर देखने के लिए कितना करना होगा इंतजार? निर्माताओं ने बता दिया
क्या है खबर?
सुपरस्टार थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है। मलेशिया में ऑडियो लॉन्च के दौरान, अभिनेता ने पुष्टि की कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद विजय अपना पूरा ध्यान सिर्फ राजनीति पर केंद्रित करेंगे। चर्चा थी कि निर्माता फिल्म का ट्रेलर 2 जनवरी, 2026 को जारी करेंगे। लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, निर्माताओं ने एक आधिकारिक बयान में ट्रेलर की असली रिलीज तारीख का खुलासा किया है।
ट्रेलर
इस तारीख को रिलीज होगा 'जन नायकन' का ट्रेलर
KVN प्रोडक्शन ने एक्स पर आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि वह ट्रेलर 2 जनवरी को नहीं, बल्कि 3 जनवरी को जारी करेंगे। पोस्ट में लिखा है, 'तमिल, तेलुगु और हिंदी ट्रेलर, 3 जनवरी को शाम 6.45 बजे रिलीज किय जा रहा है।' यह ऐलान 'जन नायकन' की रिलीज (9 जनवरी) से कुछ दिन पहले किया गया है। निर्माताओं ने विजय का नया पोस्टर भी जारी किया है, जिसने एक बार फिर लोगों को उत्साहित कर दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए फिल्म का नया पोस्टर
#JanaNayaganTrailer #JanNetaTrailer #JanaNayakuduTrailer— KVN Productions (@KvnProductions) January 1, 2026
Tamil, Telugu & Hindi trailers are releasing on Jan 3rd at 6.45 PM 🔥#JanaNayaganFromJan9#JanNetaFromJan9#JanaNayakuduFromJan9#Thalapathy @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol… pic.twitter.com/CK46Dn2QUv