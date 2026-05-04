थलापति विजय करोड़ों रुपये की संपत्ति के हैं मालिक

थलापति विजय की कितनी है संपत्ति? उनके आलीशान साम्राज्य पर डालिए एक नजर

लेखन ज्योति सिंह 05:59 pm May 04, 202605:59 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय ने अपने 3 दशक के फिल्मी करियर में काफी नाम और शोहरत हासिल की है। राजनीति में उनके कदम रखने और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, उनकी संपत्ति पर एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। 2026 में चुनावों के लिए दाखिल हलफनामे के अनुसार, विजय ने अपनी 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। चलिए एक नजर डालते हैं उनके आलीशान साम्राज्य पर।