'जन नायकन' के संकट का सहारा बना ये देश, रिलीज के लिए दिया प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

ब्रिटेन ने फिल्म को दिया '15' रेटिंग का प्रमाण पत्र

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड किंगडम के सेंसर बोर्ड ने 'जन नायकन' को पास कर दिया है। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (BBFC) ने थलापति की फिल्म को '15' रेटिंग का प्रमाण पत्र दिया है। UK सेंसर बोर्ड के मुताबिक, '15' रेटिंग का सेंसर सर्टिफिकेट मिलने से सिर्फ 15 साल या उससे बड़े लोगों के लिए यह फिल्म देखने के लिए उपयुक्त होगी। 15 साल से कम उम्र वालों के लिए फिल्म के टिकट उपलब्ध नहीं होंगे।