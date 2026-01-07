'जन नायकन' के संकट का सहारा बना ये देश, रिलीज के लिए दिया प्रमाण पत्र
क्या है खबर?
थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार उनके चाहने वाले बेसब्री से कर रहे हैं। यह फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी राह में सेंसर बोर्ड रोड़ा बन गया। CBFC ने अभी तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है जिसके कारण निर्माताओं को मद्रास हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। भारत के सेंसर बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन ब्रिटेन के BBFC ने 'जन नायकन' को पास कर दिया है।
प्रमाण पत्र
ब्रिटेन ने फिल्म को दिया '15' रेटिंग का प्रमाण पत्र
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड किंगडम के सेंसर बोर्ड ने 'जन नायकन' को पास कर दिया है। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (BBFC) ने थलापति की फिल्म को '15' रेटिंग का प्रमाण पत्र दिया है। UK सेंसर बोर्ड के मुताबिक, '15' रेटिंग का सेंसर सर्टिफिकेट मिलने से सिर्फ 15 साल या उससे बड़े लोगों के लिए यह फिल्म देखने के लिए उपयुक्त होगी। 15 साल से कम उम्र वालों के लिए फिल्म के टिकट उपलब्ध नहीं होंगे।
इंतजार
भारत के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार
'जन नायकन' के निर्माता KVN प्रोडक्शन और CBFC के बीच चल रहे विवाद को लेकर 6 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सेंसर बोर्ड ने तर्क दिया था कि निर्माताओं ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले फिल्म की रिलीज तारीख घोषित कर दी थी। अदालत ने सेंसर बोर्ड की दलील सुनने के बाद सुनवाई 7 जनवरी तक स्थगित कर दी है। इस घटना के बाद से 'जन नायकन' की रिलीज पर खतरा दिख रहा है।