थलापति विजय को इन फिल्मों ने दिलाई शोहरत

जोसेफ विजय कैसे बने 'थलापति'? इन फिल्मों की बदौलत हासिल किया सफलता का मुकाम

लेखन ज्योति सिंह 04:59 pm May 04, 202604:59 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय, दक्षिण सिनेमा का ऐसा नाम, जो कई साल से दर्शकों के दिलों में बसा है। उन्होंने बाल कलाकार बनकर फिल्मों में कदम रखा और अभिनय कौशल से सुपरस्टार का मुकाम पाया। आज विजय सिर्फ फिल्मी पर्दे पर नहीं, बल्कि राजनीति के मैदान में भी चमक उठे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणामों में उनकी राजनीति पार्टी TVK सबसे आगे चल रही और सरकार बनाने जा रही है। चलिए जानते हैं उनके करियर और निजी जिंदगी से जुड़ी बातें।