OTT पर देखिए विजय और तृषा की सबसे यादगार फिल्में

थलापति विजय-तृषा कृष्णन की जोड़ी के फैन हैं? OTT पर जरूर देखें उनकी ये सुपरहिट फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 08:05 pm Jul 23, 202608:05 pm

क्या है खबर?

तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसे उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, जिससे प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। बड़े पर्दे पर विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी हमेशा दर्शकों की पसंदीदा रही है। दोनों ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। आइए जानते हैं उनकी बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते है।