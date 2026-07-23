थलापति विजय-तृषा कृष्णन की जोड़ी के फैन हैं? OTT पर जरूर देखें उनकी ये सुपरहिट फिल्में
क्या है खबर?
तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसे उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, जिससे प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। बड़े पर्दे पर विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी हमेशा दर्शकों की पसंदीदा रही है। दोनों ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। आइए जानते हैं उनकी बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते है।
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'घिल्ली' और 'लियो'
साल 2004 में आई सुपरहिट फिल्म 'घिल्ली' में विजय और तृषा मुख्य किरदार में नजर आए थे। धरणी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आप Sun NXT OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
विजय और तृषा लोकेश कनगराज की साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लियो' में दिखाई दिए थे। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म में दिखाए गए हल्के-फुल्के रोमांस ने कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ी थी।
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'आथी' और 'कुरुवी'
'आथी' बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन 'आथी' में विजय और तृषा की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया। इस फिलम को आप Sun NXT OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
विजय और तृषा की जोड़ी कॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है। इस फिल्म में दोनों की मजेदार केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
Infomation
#5 'GOAT'
साल 2024 में आई विजय की फिल्म GOAT में तृषा ने 'मट्टा' गाने में एक विशेष उपस्थिति दी थी। यह गाना उनकी मशहूर जोड़ी को एक यादगार ट्रिब्यूट था। अगर आप इस फिल्म का लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।