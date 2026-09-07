'तेरा साईं' की रिलीज तारीख आई

संजय मिश्रा की फिल्म 'तेरा साईं' की रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Sep 07, 202601:59 pm

क्या है खबर?

संजय मिश्रा ने अपने फिल्म करियर में गंभीर से लेकर हास्य भूमिकाओं तक कई किरदार निभाए हैं। पहली बार फैंस उन्हें साईं बाबा के किरदार में देख सकेंगे, क्योंकि उनकी फिल्म 'तेरा साईं' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। शैलेश एस सांघवी के S3 फिल्म्स द्वारा निर्मित और पलाश मुच्छल द्वारा निर्देशित, इसमें सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, ओंकार दास मानिकपुरी, अविका गौर और रोहन मेहरा भी नजर आएंगे। इस फिल्म को सिनेपोलिस पूरे भारत में वितरित करेगा।