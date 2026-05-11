अभिनेता भरत कांत की सड़क हादसे में मौत

तेलुगु अभिनेता भरत कांत का सड़क हादसे में निधन, साथ में सिनेमैटोग्राफर की भी मौत

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am May 11, 202610:39 am

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा से एक दुखद खबर सामने आ रही है। जाने-माने तेलुगु अभिनेता भरत कांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। हैदराबाद में एक भीषड़ सड़क हादसे के चलते उनका निधन हो गया। उनके साथ हादसे के वक्त सिनेमैटोग्राफर जी साई त्रिलोक भी मौजूद थे और मौके पर उनकी भी मौत हो गई। दोनों के निधन की खबर आने से सिनेमा जगत में हड़कंप मच गया है और लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।