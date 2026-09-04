अक्षय कुमार से कियारा आडवाणी तक, बॉलीवुड के ये सितारे कर चुके शिक्षक की नौकरी
क्या है खबर?
5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर हम उन लोगों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें सीखने और आगे बढ़ने की राह दिखाई। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड के कई सितारे भी असल जिंदगी मे शिक्षक की भूमिका निभा चुके हैं। इस सूची में अक्षय कुमार से लेकर कियारा आडवाणी तक के नाम शामिल हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये सितारे कब और कैसे शिक्षक बने।
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अनुपम खेर और कियारा आडवाणी
अभिनेता अनुपम खेर ने साल 2005 में अभिनय स्कूल खोला था। इस स्कूल में वो पढ़ाते हैं। इस स्कूल से दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, अभिषेक बच्चन, कियारा आडवाणी, जैसे बड़े सितारों ने अभिनय सीखा है।
कियारा बॉलीवुड में कदम रखने से पहले नर्सरी स्कूल में पढ़ाती थीं। उन्होंने इस बात का खुद खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने बच्चों के डाइपर तक बदलें हैं।
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सान्या मल्होत्रा और अक्षय कुमार
इस सूची में सान्या मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। सान्या ने अभिनय की शुरुआत करने से पहले दिल्ली के एक स्कूल में बेली डांस सिखाती थीं। हालांकि, अब वो सिर्फ अपने अभिनय पर ही ध्यान दे रही हैं।
अक्षय ने विदेश में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली और फिर भारत आकर उन्होंने मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोला था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले वो बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाते थे।
जानकारी
चंद्रचूड़ सिंह
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह डेब्यू करने से पहले पढ़ाते थे। उन्होंने बताया था कि वो देहरादून में एक म्यूजिक टीचर के तौर पर काम करते थे। इसके बाद उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाया था।