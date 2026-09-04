इन बॉलीवुड सितारों की पुरानी नौकरी जानकर रह जाएंगे दंग

अक्षय कुमार से कियारा आडवाणी तक, बॉलीवुड के ये सितारे कर चुके शिक्षक की नौकरी

लेखन अंशिका शुक्ला 01:30 pm Sep 04, 202601:30 pm

क्या है खबर?

5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर हम उन लोगों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें सीखने और आगे बढ़ने की राह दिखाई। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड के कई सितारे भी असल जिंदगी मे शिक्षक की भूमिका निभा चुके हैं। इस सूची में अक्षय कुमार से लेकर कियारा आडवाणी तक के नाम शामिल हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये सितारे कब और कैसे शिक्षक बने।