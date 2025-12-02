टेलर स्विफ्ट के 'द एरास टूर' का फिनाले ट्रेलर जारी

टेलर स्विफ्ट के 'द एरास टूर' का फिनाले ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख भी आई सामने

लेखन ज्योति सिंह 02:39 pm Dec 02, 202502:39 pm

क्या है खबर?

गायिका टेलर स्विफ्ट ने अपने प्रशंसकों को खुशखबरी देते हुए 'टेलर स्विफ्ट | द एरास टूर | द फाइनल शो' का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है। इसी के साथ शाे की रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। ट्रेलर में टेलर के रिकॉर्ड तोड़ एरास टूर के आखिरी शो की झलकियां दिखाई गई हैं, जिसका फिल्मांकन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में किया गया है। 'द एरास टूर' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।