टेलर स्विफ्ट के 'द एरास टूर' का फिनाले ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख भी आई सामने
क्या है खबर?
गायिका टेलर स्विफ्ट ने अपने प्रशंसकों को खुशखबरी देते हुए 'टेलर स्विफ्ट | द एरास टूर | द फाइनल शो' का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है। इसी के साथ शाे की रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। ट्रेलर में टेलर के रिकॉर्ड तोड़ एरास टूर के आखिरी शो की झलकियां दिखाई गई हैं, जिसका फिल्मांकन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में किया गया है। 'द एरास टूर' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।
रिलीज
इस तारीख का रिलीज होगा टेलर का आगामी शो
टेलर ने 'द एरास टूर' का ट्रेलर जारी करते हुए लिखा, 'द एरास टूर के आखिरी शो में सिर्फ 11 दिन बचे हैं, और अब यह शो आपका है। फाइनल शो में अब द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट शामिल है। डिज्नी+ प्रीमियर पर 12 दिसंबर से शुरू।' वैरायटी के मुताबिक, 12 दिसंबर को शो के पहले 2 एपिसोड जारी होंगे। अन्य 4 को कुछ हफ्ते बाद अलग-अलग चरणों में प्रसारित किया जाएगा। शो का निर्माण ऑब्जेक्ट एंड एनिमल ने किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Just 11 days until the final show of The Eras Tour is all yours. The Final Show now featuring THE TORTURED POETS DEPARTMENT on @DisneyPlus beginning December 12 ✨🎂 pic.twitter.com/6CDkxLVX6o— Taylor Swift (@taylorswift13) December 2, 2025