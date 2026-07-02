टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शादी का जश्न आज से शुरू

टेलर स्विफ्ट-ट्रेविस केल्सी की शादी पर खर्च होंगे करोड़ों रुपये, मैडिसन स्क्वायर में होगा जश्न

लेखन ज्योति सिंह 12:21 pm Jul 02, 202612:21 pm

क्या है खबर?

मशहूर पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट और NFL स्टार ट्रैविस केल्सी अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। दोनों ने पिछले साल अगस्त में एक-दूसरे से सगाई की थी और अब यह जोड़ा वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाला है। इस शादी का जश्न 3 जुलाई, 2026 को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि टेलर और ट्रैविस एक भव्य शादी करने वाले हैं, जिस पर करोड़ रुपये का खर्चा हो रहा है।