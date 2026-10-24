आदित्य रॉय कपूर के साथ जमेगी तारा सुतारिया की जोड़ी

आदित्य रॉय कपूर संग दिल चुराने आ रहीं तारा सुतारिया, लगेगा एक्शन और रोमांस का तड़का

लेखन नेहा शर्मा 03:11 pm Oct 24, 202603:11 pm

क्या है खबर?

टी-सीरीज के बैनर तले बनने वाली अगली म्यूजिकल लव स्टोरी में तारा सुतारिया की मुख्य अभिनेत्री के रूप में एंट्री हो गई है। भूषण कुमार द्वारा निर्मित और मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में तारा पहली बार आदित्य रॉय कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। निर्माताओं ने इस नई जोड़ी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। फिल्म में प्यार, जुनून, ड्रामा और दमदार संगीत के साथ एक हिंसक प्रेम कहानी देखने को मिलेगी।