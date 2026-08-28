तारा सुतारिया का फिल्मी सफर

'टॉक्सिक' से पहले इन फिल्मों में अपना अभिनय कौशल चुकीं तारा सुतारिया, एक में अकेले दहाड़ीं

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Aug 28, 202609:36 am

क्या है खबर?

तारा सुतारिया अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें मुख्य अभिनेता यश हैं। इस एक्शन-थ्रिलर ड्रामा में उन्होंने 'रेबेका' नाम का एक बेहद अलग और डार्क किरदार निभाया है। यह उनके फिल्म करियर की पहली पैन-इंडिया फिल्म है। तारा ने अपना करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डिज्नी के शो 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' से किया था। इसके बाद फिल्मों में पहचान बनाई। चलिए एक नजर उनके अब तक के फिल्मी सफर पर डालते हैं।