धनुष अपने बेटे की फिल्म का करेंगे निर्माण

सुपरस्टार धनुष अपने बेटे यात्रा को बनाएंगे हीरो, फिल्म में लॉन्च करने की शुरू की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 03:55 pm Jun 17, 202603:55 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष एक बार फिर चर्चा में हैं। खबर है कि वह अपने बेटे यात्रा राजा के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अभिनेता उन्हें फिल्म में लॉन्च करेंगे। ऐसी चर्चाओं ने पहले भी लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन तब धनुष ने कहा था कि उनका बेटा अभी छोटा है। अब लगता है कि अभिनेता ने अपने बेटे यात्रा को सिनेमा का नया सितारा बनाने की दिशा में कदम उठा लिया है।