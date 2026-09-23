OTT पर तमन्ना भाटिया का जलवा, 'द वन' से पहले देखें उनकी ये 5 दमदार फिल्में

'बाहुबली' में तमन्ना ने अवंतिका की भूमिका निभाई थी। इसमें उनके साथ प्रभास भी नजर आए थे। फिल्म में उनको देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध कर दिया था। आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार और सोनी लिव पर देख सकते हैं।

'ओडेला 2' एक अलौकिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें तमन्ना मुख्य भूमिका में हैं। तमन्ना ने इसमें 'शिव शक्ति' नाम की एक निडर नागा साधु और शिव भक्त का किरदार निभाया है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।