तमन्ना भाटिया ने 'रागिनी 3' पर दिया सबसे बड़ा अपडेट, जानकर दिल खुश हो जाएगा

तमन्ना भाटिया ने 'रागिनी 3' पर दिया सबसे बड़ा अपडेट, जानकर दिल खुश हो जाएगा
क्या है खबर?
तमन्ना भाटिया अपने फैंस और दर्शकों को डराने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। जी हां, उनकी आगामी फिल्म 'रागिनी 3' लंबे समय से लोगों का ध्यान खींचती आ रही है, जिस पर उन्होंने एक बड़ा अपडेट साझा करके लोगों को उत्साहित कर दिया है। अभिनेत्री ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि उन्होंने लंदन में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। शशांका घोष द्वारा निर्देशित यह परियोजना बालाजी मोशन पिक्चर्स की हॉरर फ्रैंचाइजी की वापसी का प्रतीक है।
रिलीज
अगले साल सिनेमाघरों में आएगी 'रागिनी 3'
तमन्ना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह क्लैपरबोर्ड पकड़े दिखी हैं।
उस पर 'रागिनी 3' लिखा है और शूटिंग के पहले दिन के शेड्यूल की जानकारी दी गई है। इससे साफ है कि अभिनेत्री ने 15 जुलाई से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है।
'डेट नाइट हॉरर' के रूप में पेश की जा रही यह फिल्म 2027 में रिलीज होने वाली है।
तमन्ना के अलावा, अन्य कलाकारों के नाम गुप्त रखे गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#Ragini3 starring #TamannahBhatia has officially begun shooting🤯— Tod Cinematic (@TodCinematic) July 16, 2026
This film will follow a semi horror-comedy template pic.twitter.com/noKe3duxrQ
फिल्म
अलौकिक हॉरर और सस्पेंस से होगी भरपूर
लंदन में फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल होगा। फिर आने वाले महीनों में अतिरिक्त शूटिंग की योजना बनाई गई है।
कहानी अभी तक गुप्त रखी गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह अलौकिक हॉरर, सस्पेंस और व्यावसायिक कहानी कहने के उसी मिश्रण को बरकरार रखेगी, जिसने 'रागिनी' फ्रैंचाइजी को एक सफल थिएटर ब्रांड के रूप में स्थापित किया था।
'रागिनी 3' के अलावा, तमन्ना को सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'वन' में देखा जाएगा। ये 25 सितंबर को रिलीज होगी।