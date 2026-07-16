तमन्ना भाटिया की फिल्म 'रागिनी 3' पर आया अपडेट

तमन्ना भाटिया ने 'रागिनी 3' पर दिया सबसे बड़ा अपडेट, जानकर दिल खुश हो जाएगा

लेखन ज्योति सिंह 01:10 pm Jul 16, 202601:10 pm

क्या है खबर?

तमन्ना भाटिया अपने फैंस और दर्शकों को डराने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। जी हां, उनकी आगामी फिल्म 'रागिनी 3' लंबे समय से लोगों का ध्यान खींचती आ रही है, जिस पर उन्होंने एक बड़ा अपडेट साझा करके लोगों को उत्साहित कर दिया है। अभिनेत्री ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि उन्होंने लंदन में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। शशांका घोष द्वारा निर्देशित यह परियोजना बालाजी मोशन पिक्चर्स की हॉरर फ्रैंचाइजी की वापसी का प्रतीक है।