'वन' के बाद इन 5 फिल्मों में दिखेगा तमन्ना भाटिया का अलग अंदाज
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जल्द ही फिल्म 'वन' में नजर आएंगी। यह फिल्म 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें वह बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई देंगी। फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में हैं। 'वन' की रिलीज से पहले आइए जानते हैं, तमन्ना की आने वाली दूसरी फिल्मों के बारे में, जिनका दर्शकों को इंतजार है।
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'रेंजर' और 'डेयरिंग पार्टनर्स'
एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'रेंजर' 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में तमन्ना बिल्कुल अलग भूमिका में दिखाई देंगी। वहीं फिल्म में तमन्ना के साथ अजय देवगन और संजय दत्त नजर आए थे।
तमन्ना, अर्चित कुमार और निशांत नाइक के साथ मिलकर 'डेयरिंग पार्टनर्स' शो में काम करने वाले हैं। इस शो में डायना पेंटी भी हैं, और नकुल मेहता व जावेद जाफरी अहम भूमिकाओं में हैं।
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'स्त्री 3' और 'बोले चूड़ियां'
'स्त्री 2' में तमन्ना एक गाने में नजर आई थीं। उन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। वहीं अब कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो इसके तीसरे भाग में भी दिखाई देंगी। हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है।
फिल्म 'बोले चूड़ियां' साल 2026 के आखिरी तक रिलीज होगी। इस फिल्म में तमन्ना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
Informaion
#5 'नो एंट्री 2'
तमन्ना, अनीस बज्मी की कॉमेडी फिल्मों की दुनिया में बहुप्रतीक्षित कॉमेडी सीक्वल 'नो एंट्री 2' के साथ कदम रखेंगी। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आएंगे। इसकी रिलीज की तारीख का अभी तक खुलासा नहीं हुआ।