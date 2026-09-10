तमन्ना भाटिया की इन फिल्मों का है फैंस को बेसब्री से इंतजार

'वन' के बाद इन 5 फिल्मों में दिखेगा तमन्ना भाटिया का अलग अंदाज

लेखन अंशिका शुक्ला 07:06 pm Sep 10, 202607:06 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जल्द ही फिल्म 'वन' में नजर आएंगी। यह फिल्म 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें वह बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई देंगी। फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में हैं। 'वन' की रिलीज से पहले आइए जानते हैं, तमन्ना की आने वाली दूसरी फिल्मों के बारे में, जिनका दर्शकों को इंतजार है।