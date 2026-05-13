बॉलीवुड और समाज पर तब्बू का तंज- 20 से सीधे 45 का नहीं हो जाता कोई
क्या है खबर?
अभिनेत्री तब्बू ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की बढ़ती उम्र को लेकर एक कड़वा सच साझा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बेबाकी से कहा कि फिल्मों में उम्र बढ़ने पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक बेरहमी से जज किया जाता है। तब्बू के अनुसार, इंडस्ट्री और समाज अक्सर अभिनेत्रियों को उनकी उम्र का 'आईना' दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके काम से ज्यादा उनकी उम्र चर्चा का विषय बन जाती है।
पहचान
तब्बू ने कभी इंडस्ट्री के ढर्रे पर काम नहीं किया
तब्बू कभी फिल्म इंडस्ट्री के तय नियमों पर चलने वालों में से नहीं रही हैं। उन्होंने अपनी शर्तों पर भूमिकाएं चुनकर एक खास पहचान बनाई है। वो हमेशा अनावश्यक शोर-शराबे से दूर रही हैं और उस ईमानदारी को बरकरार रखा है, जो फिल्मी दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। हाल ही में हार्पर बाजार इंडिया के साथ हुई एक बातचीत में तब्बू ने बढ़ती उम्र और सिनेमा में महिलाओं पर होने वाले दबाव पर खुलकर बात की।
दो टूक
"लोग आपको आईना दिखाना चाहते हैं"
फिल्मों में महिलाओं को लगातार जज किए जाने पर तब्बू ने बताया कि कैसे समाज अक्सर एक महिला की उम्र को खुद उस महिला से कहीं ज्यादा महत्व देता है। उन्होंने कहा, "लोगों को आपकी उम्र की चिंता आपसे कहीं ज्यादा होती है। वे आपको आईना दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में आईना ही न हो।" अभिनेत्री ने कहा कि उम्र का बढ़ना कोई ऐसा अचानक होने वाला बदलाव नहीं है, जैसा कि लोग इसे बना देते हैं।
निशाना
इंसान रातों-रात बूढ़ा नहीं होता- तब्बू
तब्बू ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर कहा कि ये कोई रातों-रात होने वाला चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा, "उम्र बढ़ने का अनुभव हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एक दिन 20 साल की उम्र में सोकर उठे और अगली सुबह सीधा 45 साल का हो जाए। जो व्यक्ति इस सवाल का सामना कर रहा है, वो अचानक बूढ़ा नहीं हुआ है, ये बदलाव तो हर पल हमारे जीवन में घट रहा होता है।"
खुलासा
"फिल्म ठुकराने के लिए लोग सिखाते थे झूठ बोलना"
तब्बू के अनुसार, इंडस्ट्री में लोगों को ये उम्मीद रहती है कि कलाकार स्क्रिप्ट पर अपनी सीधी राय देने के बजाय तारीखों की कमी का बहाना बनाएं। इस पर उन्होंने कहा, "मुझे सलाह दी गई थी कि फिल्म न करने की असली वजह कभी नहीं बतानी चाहिए। बस डेट्स का बहाना बनाओ और निकल जाओ। मुझे यह बात कभी समझ नहीं आई। अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो मतलब नहीं आई और मैंने हमेशा सच ही कहा।"
आगामी फिल्म
इस फिल्म में नजर आएंगी तब्बू
तब्बू हाल ही में अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में दिखी थीं। फिलहाल वो सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी की 100वीं फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसकी शुरुआत अप्रैल, 2026 में हुई। इस फिल्म के जरिए ये जोड़ी 28 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही है। दोनों को साथ देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं। एक समय नागार्जुन और तब्बू के अफेयर के किस्से भी गपशल गली में खूब चर्चा का विषय रहे थे।