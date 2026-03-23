तब्बू की 6 साल बाद साउथ में वापसी, इस अभिनेता की फिल्म में लगाएंगी तड़का

ई-टाइम्स के मुताबिक, तब्बू को फिल्म निर्माता पुरी जगन्नाथ की आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'स्लमडॉग- 33 टेंपल रोड' में देखा जाएगा। उनके साथ सुपरस्टार विजय सेतुपति और संयुक्ता भी अहम भूमिकाओं में होंगे। बताया जाता है कि फिल्म फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन में है और इस साल के आखिर तक सिनेमाघरों का रुख करेगी। इस फिल्म के जरिए तब्बू की 6 साल बाद साउथ सिनेमा में धमाकेदार वापसी होगी। उन्होंने फिल्म 'कुली नंबर 1' (1991) से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था।

जुड़ाव

हैदराबाद से अभिनेत्री का है खास जुड़ाव

तब्बू के लिए 'स्लमडॉग- 33 टेंपल रोड' सिर्फ परियोजना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर वापसी भी है। मिड-डे के अनुसार, उनकी सह-कलाकार संयुक्ता ने कहा, "वह हैदराबाद की लड़की है! वहां सबसे कम अनुभवी होने के नाते, मैं जरीना वहाब मैम और तब्बू मैम की तेलुगु में बातें सुनती थी। मैंने उनसे बहुत सी कहानियां सुनीं। मुझे बहुत अपनापन महसूस होता था।" उधर फैंस भी 'स्लमडॉग- 33 टेंपल रोड' में तब्बू के शामिल होने की खबर से उत्साहित हैं।