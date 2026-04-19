तब्बू ने मुंबई के वर्सोवा में खरीदा आलीशान घर, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

लियासेस फोरस के माध्यम से प्राप्त संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, गोदरेज स्काईशोर में स्थित यह अपार्टमेंट 2,153 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसमें 127 वर्ग फुट की विशाल बालकनी भी शामिल है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, यह लेन-देन कथित तौर पर 26 मार्च, 2026 को पंजीकृत किया गया था। अपार्टमेंट की कीमत 10 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके लिए अभिनेत्री ने 5.24 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क अदा किया है।

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संपत्ति से जुड़े अन्य विवरण

संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, इस सौदे में 2 समर्पित पार्किंग की सुविधा भी दी गई है, जो इस प्रीमियम खरीद को और भी ज्यादा मूल्यवान बनाते हैं। वर्सोवा स्थित गोदरेज स्काईशोर एक उच्चस्तरीय परियोजना है जो निजता और तटीय जीवन शैली प्रदान करती है। 1.5 एकड़ में फैली इस परियोजना में 2 विंग वाला एक भव्य टावर है, जिसमें लगभग 120 यूनिट हैं। सुष्मिता सेन, राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा समेत कई सितारे भी वर्सोवा इलाके के निवासी हैं।