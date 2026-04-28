नागार्जुन की 100वीं फिल्म: 30 साल बाद इस अभिनेत्री के साथ बनेगी जोड़ी मनोरंजन Apr 28, 2026

दिग्गज अभिनेता नागार्जुन ने अपनी 100वीं तेलुगू फिल्म 'किंग 100' की शूटिंग शुरू कर दी है। यह फिल्म का अस्थायी नाम है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे 30 साल बाद अभिनेत्री तब्बू भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी। तब्बू ने इंस्टाग्राम पर एक पर्दे के पीछे की फोटो साझा करके यह खबर दी। उन्होंने लिखा, 'और हम #किंग100 #नागार्जुन अन्नपूर्णा स्टूडियोज के साथ शुरुआत कर रहे हैं।'

बता दें, यह जोड़ी 1996 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म 'निन्ने पेल्लाडता' के बाद अब पहली बार पर्दे पर साथ दिखेगी।