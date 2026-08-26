कंगना रनौत से तकरार पर तापसी पन्नू का तीखा तंज- आपको तो मजा आ रहा है

जब तापसी से कंगना की टिप्पणियों पर पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया को टोकते हुए कहा, "आप लोग ये बात खत्म क्यों नहीं होने देते? जब आप दोनों से ये सवाल पूछना बंद कर देंगे तो यह मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सब लोगों को ये देख के मजा आ रहा है, इसलिए आप बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे सवाल पूछना बंद कर देते तो ये बात कब की खत्म हो चुकी होती।"