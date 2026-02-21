तापसी पन्नू ने कंगना रनौत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, बोलीं- खुद जाकर 'हैलो' कहूंगी

तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच सालों से जारी विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। हाल ही में तापसी ने एक इंटरव्यू के दौरान पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए कंगना की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तापसी का कहना है कि उनके मन में कंगना के लिए कोई निजी नफरत नहीं है और वो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

मतभेद "मैंने लड़ाई ही कब की?" शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत के दौरान जब तापसी से कंगना के साथ उनके पुराने झगड़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तापसी ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मैंने कभी कोई लड़ाई की। लड़ाई तब होती है जब दो लोग आपस में टकराते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं टकराई। आप मेरा कोई भी पुराना बयान निकाल कर देख लीजिए, क्या मैंने कभी उनके खिलाफ एक भी लाइन कही है?"

विवाद का कारण किसने लगाई तापसी और कंगना के बीच आग? विवाद की जड़ों को कुरेदते हुए तापसी ने याद दिलाया कि तल्खी की शुरुआत उनकी तरफ से नहीं हुई थी। उन्होंने बताया, "कंगना की बहन रंगोली ने मुझे 'सस्ती कॉपी' कहा था। उनका तर्क था कि चूंकि मैं बॉलीवुड में उतना पैसा नहीं कमाती, इसलिए मैं 'सस्ती' हूं। अगर वो (कंगना) इतनी शानदार अभिनेत्री हैं तो मुझे उनकी कॉपी कहलाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो इसे एक तारीफ की तरह लेती हूं।"

Advertisement

अंदेशा नेपोटिज्म की लड़ाई में किसी को तो जरूर फायदा मिला होगा- तापसी जब तापसी से पूछा गया कि क्या नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) की बहस के दौरान उनकी और कंगना की लड़ाई से 'स्टार किड्स' को फायदा हुआ तो वो बड़ी समझदारी से बोलीं, "मुझे उनके (स्टार किड्स) बारे में तो नहीं पता, लेकिन किसी न किसी को तो इस लड़ाई से फायदा जरूर हुआ होगा। जैसा कि मैंने कहा, मेरी तरफ से कभी कोई जंग नहीं थी, लेकिन मुझे यह महसूस होता है कि किसी न किसी ने इसका लाभ जरूर उठाया है।"

Advertisement