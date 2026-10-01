राजकुमार राव की 'प्रहार' से पहला गाना जारी, जोश और भावुकता से भर देगा मन

लेखन ज्योति सिंह 01:04 pm Oct 01, 202601:04 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव की आगामी फिल्म 'प्रहार' का ट्रेलर दर्शकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इस बीच, निर्माताओं ने इसका पहला गाना 'मेरे रहते' यूट्यूब पर जारी किया। इसका जोशीला संगीत और एक-एक शब्द मन को भावनाओं से भर देगा। गाने का फिल्मांकन मुख्य किरदारों राजकुमार और वामिका गब्बी पर किया गया है। साथ में फिल्म के विषय से जुड़े खौफनाक दृश्यों को भी दिखाया गया है। यह फिल्म 26/11 मुंबई हमले के बाद की कानूनी लड़ाई दिखाती है।