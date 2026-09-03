फिल्म 'डोंट बी शाय' से रिलीज हुआ धमाकेदार गाना, थिरकने पर कर देगा मजबूर

लेखन ज्योति सिंह 02:59 pm Sep 03, 202602:59 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट की कंपनी इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म 'डोंट बी शाय' इन दिनों काफी चर्चा बटोर रही है। इसका टीजर कुछ दिन पहले जारी हुआ था। फिल्म में आरुषि बजाज, अंश दुग्गल, बियांका अरोड़ा और पीयूष खाती जैसे नए कलाकार मुख्य किरदार में हैं। इसका निर्देशन श्रीति मुखर्जी ने किया है और उन्होंने ही पटकथा भी लिखी है। इस बीच, निर्माताओं ने फिल्म से एक धमाकेदार गाना 'झूमाे' रिलीज करके यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है।