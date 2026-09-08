रवि किशन पर गाना लेकर आया टी-सीरीज

रवि किशन के वायरल मीम 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' पर बना गाना, जल्द होगा रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 04:26 pm Sep 08, 202604:26 pm

क्या है खबर?

रवि किशन अभिनय के साथ-साथ अपने संवाद, हाव-भाव और डांस मूव्स को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। पिछले महीने राज शमनी के पॉडकास्ट में पहुंचकर उन्होंने एक लाइन कही थी कि "मनी फाॅलोज माय ब्रदर।" उनके बोलने का जबरदस्त देसी-अंग्रेजी अंदाज, हाव-भाव और एटीट्यूड इंटरनेट पर वायरल हो गया। खासतौर पर, जेन-G और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स ने इस पर मीम बनाने शुरू कर दिए। अब टी-सीरीज ने इस वायरल मीम पर ट्रैक तैयार किया है, जिसका ऐलान हो गया है।