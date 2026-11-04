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भूमि पेडनेकर लेकर आईं 'जानी दुश्मन', इस बार डर और दहशत फैलाने की तैयारी
भूमि पेडनेकर की नई हॉरर फिल्म का हुआ ऐलान

भूमि पेडनेकर लेकर आईं 'जानी दुश्मन', इस बार डर और दहशत फैलाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 04, 2026
12:30 pm
क्या है खबर?

भूमि पेडनेकर ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं। इस बार दर्शक उन्हें डर और दहशत फैलाते दिखेंगे, क्योंकि उनकी नई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'जानी दुश्मन: डर के आगे मौत है' का ऐलान किया गया है। फिल्म की घोषणा के साथ ही इसका पहला लुक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। अरशद सैयद फिल्म के निर्देशन होंगे और इसका निर्माण टी-सीरीज व प्रभलीन संधू की ऑलमाइटी मोशन पिक्चर के सहयोग से किया जाएगा।

फिल्म

मां-बेटी के भावनात्मक रिश्ते पर आधारित होगी फिल्म

फिल्म का पोस्टर एक शांत महिला और उसके आसपास के डरावने माहौल को दर्शाता है। कहानी मां-बेटी के भावनात्मक रिश्ते पर आधारित बताई जा रही है।

कैप्शन दिया गया, 'डर तो बहुत देखा होगा, अब खौफ महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ।'

इस परियोजना के लिए पैरानॉर्मल सीरीज 'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' की क्रिएटिव टीम फिर साथ आई है। मशहूर अंतरराष्ट्रीय एक्शन और स्टंट निर्देशक पीटर पेड्रेरो भी इससे जुड़े हैं।

फिल्म को 2027 में रिलीज किया जाएगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

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