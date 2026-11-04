भूमि पेडनेकर की नई हॉरर फिल्म का हुआ ऐलान

भूमि पेडनेकर लेकर आईं 'जानी दुश्मन', इस बार डर और दहशत फैलाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 12:30 pm Nov 04, 202612:30 pm

क्या है खबर?

भूमि पेडनेकर ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं। इस बार दर्शक उन्हें डर और दहशत फैलाते दिखेंगे, क्योंकि उनकी नई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'जानी दुश्मन: डर के आगे मौत है' का ऐलान किया गया है। फिल्म की घोषणा के साथ ही इसका पहला लुक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। अरशद सैयद फिल्म के निर्देशन होंगे और इसका निर्माण टी-सीरीज व प्रभलीन संधू की ऑलमाइटी मोशन पिक्चर के सहयोग से किया जाएगा।