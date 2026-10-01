जब निर्देशक ने स्वरा भास्कर के कमरे का खटखटाया था दरवाजा

निर्देशक की इस हरकत से असहज हुई थीं स्वरा भास्कर, सालों बाद सुनाया किस्सा

लेखन अंशिका शुक्ला 06:35 pm Oct 01, 202606:35 pm

क्या है खबर?

'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने करियर की शुरुआत में एक फिल्म निर्देशक के साथ हुए एक असहज अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 'तनु वेड्स मनु' के ठीक बाद वह एक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शूटिंग कर रही थीं। यह 56 दिन की शूटिंग थी और उन्होंने बताया कि निर्देशक ने उनसे नशे में कुछ ऐसी बात कई, जिससे वो असहज हो गई थीं।