बॉलीवुड के 'मौन' पर स्वरा भास्कर का बड़ा हमला- सब जानते हैं मेरा क्या हश्र हुआ

स्वरा ने दावा किया है कि बॉलीवुड के कई लोग 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन से इसलिए दूर रहे, क्योंकि उन्हें अपनी राय रखने के बाद होने वाले परिणामों का डर है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं स्वरा ने कहा, फिल्म उद्योग के लोगों ने देखा है कि राजनीतिक राय रखने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए अन्य कलाकार भी वैसी ही प्रतिक्रिया या विरोध का सामना करने से बच रहे हैं।"