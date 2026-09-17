राम भूमि के फैसले से इतनी आहत थीं स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर ने सलमान-शाहरुख और आमिर से क्यों मांगी माफी? बोलीं- हिंदू होने पर शर्मिंदा हूं

लेखन नेहा शर्मा 03:19 pm Sep 17, 202603:19 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया याद कर कहा कि इस निर्णय से वो काफी दुखी और असहज महसूस कर रही थीं। उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद एक हिंदू के रूप में वो लज्जित महसूस कर रही थीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों, जिनमें आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान शामिल हैं, से संपर्क कर उनसे माफी मांगी थी। स्वर को ये फैसला बेहद अनुचित लगा था।