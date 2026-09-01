स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत' पर फिर दागे सवाल- क्या रेप पीड़िता को जीने का हक नहीं?

स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत' पर फिर दागे सवाल- क्या रेप पीड़िता को जीने का हक नहीं?
क्या है खबर?
स्वरा भास्कर ने 2018 में 'पद्मावत' की रिलीज के बाद संजय लीला भंसाली को खुला खत लिखा था। वीमेन लाइफ फ्रीडम के दौरान, अभिनेत्री ने उस खत पर सफाई देते हुए कहा कि फिल्म में जिस तरह से जौहर को दिखाया गया है, वह समाज को गलत संदेश देता है। स्वरा ने कहा कि 'पद्मावत' देखने के बाद उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ था। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एक रेप पीड़िता को जीने का हक ही नहीं है।
प्रतिक्रिया
भगवान न करे कि मैं रेप पीड़िता होती - स्वरा
स्वरा ने कहा, "मैं उन 800 महिलाओं की कहानी देख रही थी जो जौहर कर रही थीं। मैंने सोचा, 'भगवान न करे कि मैं रेप पीड़िता होती। यह चीज मुझे क्या बता रही है? अगर मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या नहीं करती तो मुझे कायर महसूस होता। आप समाज में यही चाहते हैं, जहां पहले से रेप की महामारी फैली है। क्या हम यह कह रहे हैं कि रेप का मतलब एक महिला की जिंदगी का अंत है?"
नाराजगी
मैं दर्शकों के सामने 'छी-छी' कह रही थी - स्वरा
उन्होंने आगे कहा, "फिल्म के एक दृश्य ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं दर्शकों के सामने 'छी-छी' कह रही थी। एक गर्भवती महिला के पेट का क्लोज-अप शॉट है। आप कह रहे हैं, कि जो भ्रूण शायद लड़की है, उसे पैदा होने का हक नहीं, क्योंकि हो सकता है एक मुगल शासक उसका रेप कर दे?"
फिलहाल, स्वरा का यह वीडियो विवादों में घिर गया है और लोग उन्हें भारतीय परंपरा का अपमान करने का दोषी ठहरा रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए स्वरा का वीडियो
Swara Bhaskar speaks about her letter to filmmaker Sanjay Leela Bhansali on the scene of Jauhar in the movie Padmavat pic.twitter.com/6X4Z0SvFtC— Yeshi Seli (@YeshiSeli) August 31, 2026