स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत' पर साधा निशाना

स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत' पर फिर दागे सवाल- क्या रेप पीड़िता को जीने का हक नहीं?

लेखन ज्योति सिंह 04:37 pm Sep 01, 202604:37 pm

क्या है खबर?

स्वरा भास्कर ने 2018 में 'पद्मावत' की रिलीज के बाद संजय लीला भंसाली को खुला खत लिखा था। वीमेन लाइफ फ्रीडम के दौरान, अभिनेत्री ने उस खत पर सफाई देते हुए कहा कि फिल्म में जिस तरह से जौहर को दिखाया गया है, वह समाज को गलत संदेश देता है। स्वरा ने कहा कि 'पद्मावत' देखने के बाद उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ था। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एक रेप पीड़िता को जीने का हक ही नहीं है।