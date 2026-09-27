स्वरा भास्कर का 'हाथी-भैंस' कहने वालों पर पलटवार, ब्लाउज पर 'मोटी' लिखवाकर दिया जवाब

शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग के सामने अपना दर्द बयां कर स्वरा भावुक हो गईं।

सोशल मीडिया पर होने वाली लगातार बॉडी शेमिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी बेटी अब 3 साल की हो चुकी है और इन 3 सालों से मुझे बहुत से लोगों ने, ऐसे अजनबियों ने जिन्हें मैं जानती तक नहीं, सोशल मीडिया और हर जगह लगातार ट्रोल किया है।"

शो से सामने आईं स्वरा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।