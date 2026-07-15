स्वरा भास्कर का प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा तंज- काश उन्होंने थोड़ी इंसानियत भी सीख ली होती
क्या है खबर?
अभिनेत्री स्वरा भास्कर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। स्वरा ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन्हें 'नालायक, नाकाम और निकम्मे' करार दिया। अपने भाषण में क्या कुछ बोलीं स्वरा, आइए जानते हैं।
समर्थन
स्वरा ने किया सोनम वांगचुक और CJP का समर्थन
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वरा ने कॉकरोच जनता पार्टी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है।
प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के बाद स्वरा भास्कर ने सबसे पहले CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें मंच तक ले जाया गया। वहां सोनम वांगचुक अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 17वें दिन पर थे। स्वरा ने बच्चों के भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
निशाना
"अच्छा होता अगर उन्होंने थोड़ी बहुत इंसानियत भी सीख ली होती"
जंतर-मंतर पर जुटे लोगों को संबोधित करते हुए स्वरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसा।
उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा देश हैं, जिसके सबसे ऊंचे पद पर एक ऐसी महान शख्सियत बैठी है, जिसने अपने छात्र जीवन में 'संपूर्ण राजनीति विज्ञान' की पढ़ाई की है।
मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए अभिनेत्री ने आगे कहा कि वो सोचती हैं कि कितना अच्छा होता अगर उन्होंने (प्रधानमंत्री ने) पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ी बहुत इंसानियत भी सीख ली होती।
तंज
स्वरा भास्कर का शिक्षा मंत्री और अधिकारियों पर बड़ा हमला
स्वरा ने आगे कहा, "एक पुरस्कार विजेता कार्यकर्ता को अपनी सेहत दांव पर लगाकर वो बुनियादी मांग क्यों करनी पड़ रही है, जो सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार का काम हर नागरिक तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाना है।"
उन्होंने अधिकारियों और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, "बिल पास करने और NTA जैसी एजेंसियां बनाने का क्या फायदा, जब आप संस्थानों को ऐसे नालायक, नाकाम और निकम्मे लोगों से भर देंगे।"
अनशन
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक और CJP का अनशन
बता दें कि शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्यों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
वे NTA परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी सुधार, शिक्षा के अधिकार (RTE) का सख्त पालन और छात्रों के मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।