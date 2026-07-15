स्वरा भास्कर का प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा तंज- काश उन्होंने थोड़ी इंसानियत भी सीख ली होती

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वरा ने कॉकरोच जनता पार्टी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है।

प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के बाद स्वरा भास्कर ने सबसे पहले CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें मंच तक ले जाया गया। वहां सोनम वांगचुक अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 17वें दिन पर थे। स्वरा ने बच्चों के भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।