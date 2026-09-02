स्वरा भास्कर की ये 5 फिल्में OTT पर मचा रही हैं धमाल, झटपट देख डालें

साल 2013 में आई फिल्म 'रांझणा' में स्वरा ने 'बिंदिया' की भूमिका निभाई थी। इसमें उनके अभिनय की लोगों ने उनकी खूब तारीफ की थी। आप इस फिल्म का OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में स्वरा के साथ सलमान खान और सोनम कपूर दिखाई दिए थे। इस फिल्म में स्वरा के अभिनय की जमकर तारीफ हुई थी। आप इसको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं।