सूर्या-ज्योतिका ने की 'बालन: द बॉय' की सराहना, जानें क्यों है यह मलयालम का नया रत्न

अभिनेत्री ज्योतिका ने 'बालन: द बॉय' को मास्टरपीस कहा

अभिनेत्री ज्योतिका, जो सूर्या की पत्नी और खुद भी एक अभिनेत्री हैं, ने 'बालन: द बॉय' को 'मास्टरपीस' कहा है।

फिल्म में हमदर्दी, रहस्य, मासूमियत और अपराधी प्रवृत्ति का जिस तरह से खूबसूरत मेल दिखाया गया है, उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया।

उन्होंने फिल्म के बाल कलाकारों के साथ-साथ तोविनो के दमदार और बदल देने वाले अभिनय की भी खूब तारीफ की।

ज्योतिका ने शाइजू खालिद की काव्यात्मक सिनेमैटोग्राफी की भी प्रशंसा की और फिल्म को मां बनने के अनुभव और मासूमियत पर आधारित एक बेहद खूबसूरत और शानदार कहानी बताया।