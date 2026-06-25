सूर्या-ज्योतिका ने की 'बालन: द बॉय' की सराहना, जानें क्यों है यह मलयालम का नया रत्न
अभिनेता सूर्या ने हाल ही में मलयालम फिल्म 'बालन: द बॉय' की जमकर तारीफ की है और इसे 'एक और बेहतरीन फिल्म' बताया है।
यह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, जिसे चिदंबरम ने निर्देशित किया है और जीतू माधवन ने लिखा है, अपनी बेबाक कहानी और तकनीकी निपुणता की वजह से उनकी नजर में चढ़ गई।
सूर्या ने खास तौर पर नई कास्ट की तारीफ की, जिसमें तोविनो थॉमस के साथ नए कलाकार भी शामिल हैं। उन्हें फिल्म का अभिनय, सिनेमैटोग्राफी, सुशीन श्याम का संगीत और फिल्म के अनपेक्षित मोड़ बहुत पसंद आए।
अभिनेत्री ज्योतिका ने 'बालन: द बॉय' को मास्टरपीस कहा
अभिनेत्री ज्योतिका, जो सूर्या की पत्नी और खुद भी एक अभिनेत्री हैं, ने 'बालन: द बॉय' को 'मास्टरपीस' कहा है।
फिल्म में हमदर्दी, रहस्य, मासूमियत और अपराधी प्रवृत्ति का जिस तरह से खूबसूरत मेल दिखाया गया है, उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया।
उन्होंने फिल्म के बाल कलाकारों के साथ-साथ तोविनो के दमदार और बदल देने वाले अभिनय की भी खूब तारीफ की।
ज्योतिका ने शाइजू खालिद की काव्यात्मक सिनेमैटोग्राफी की भी प्रशंसा की और फिल्म को मां बनने के अनुभव और मासूमियत पर आधारित एक बेहद खूबसूरत और शानदार कहानी बताया।