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सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' की OTT रिलीज तारीख का हुआ ऐलान, जानिए कहां आएगी
'विश्वनाथ एंड संस' की OTT रिलीज तारीख आई

सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' की OTT रिलीज तारीख का हुआ ऐलान, जानिए कहां आएगी

लेखन ज्योति सिंह
Sep 08, 2026
01:14 pm
क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के अभिनेता सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। सिनेमाघरों में यह फिल्म पिछले महीने 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। जिन लोगों ने उस वक्त फिल्म का लुत्फ नहीं उठाया था, वह घर बैठकर OTT पर इसे देख सकेंगे। बता दें, इसका निर्माण सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले किया गया है।

प्रीमियर

OTT पर आने के लिए तैयार 'विश्वनाथ एंड संस'

वेंकी एटलुरी द्वारा निर्देशित 'विश्वनाथ एंड संस' की कहानी एक उद्योगपति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके बेटे की गंभीर बीमारी उसे गंभीर व्यक्तिगत संकट में फंसा देती है।

फिल्म में पारिवारिक रिश्तों और भावनात्मक जटिलताओं को बखूबी दर्शाया गया है।

इसमें सूर्या के साथ मुख्य किरदार में ममिता बैजू हैं, जबकि राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन सहायक कलाकारों में शामिल हैं।

इसका प्रीमियर 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा। यह तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आएगी।

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