'विश्वनाथ एंड संस' की OTT रिलीज तारीख आई

सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' की OTT रिलीज तारीख का हुआ ऐलान, जानिए कहां आएगी

लेखन ज्योति सिंह 01:14 pm Sep 08, 202601:14 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के अभिनेता सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। सिनेमाघरों में यह फिल्म पिछले महीने 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। जिन लोगों ने उस वक्त फिल्म का लुत्फ नहीं उठाया था, वह घर बैठकर OTT पर इसे देख सकेंगे। बता दें, इसका निर्माण सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले किया गया है।