सूर्या की नई फिल्म को मिला ये नाम, पहले पोस्टर के साथ रिलीज से उठा पर्दा

लेखन ज्योति सिंह 12:58 pm Mar 02, 202612:58 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार सूर्या अपनी नई फिल्म के जरिए फिर धमाल मचाने आ रहे हैं। काफी समय से उनकी आगामी फिल्म चर्चा में थी जिसे अस्थायी तौर पर 'सूर्या 46' नाम दिया गया था। अब निर्माताओं ने फिल्म का आधिकारिक तौर पर नामकरण कर दिया है। फिल्म से पहला पोस्टर जारी किया गया है। साथ ही इसकी रिलीज से पर्दा उठाया गया है। वेंकी एटलुरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रवीना टंडन महत्वपूर्ण किरदार में दिखाई देंगी।