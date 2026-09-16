सूर्या और ज्योतिका ने दोबारा की शादी

सूर्या और ज्योतिका फिर बने दूल्हा-दुल्हन, अपनी 20वीं सालगिरह पर चर्च में रचाई शादी

लेखन ज्योति सिंह 12:01 pm Sep 16, 202612:01 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय जोड़ों में से एक, सूर्या और ज्योतिका फिर से दूल्हा-दुल्हन बने। अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर उन्होंने चर्च में इसाई रीति-रिवाज के साथ फिर से कसमों को दोहराया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने दोबारा शादी के लिए यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड स्थित एक चर्च को चुना। दिल छू लेने वाले इस पल में उनके बच्चे दीया और देव भी गवाह बने। शादी का प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।