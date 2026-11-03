अनुराग कश्यप के खिलाफ सूरत कोर्ट ने जारी किया वारंट, आखिर क्या है पूरा मामला?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जेवी चौहान ने अनुराग के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय की गई है।

यह आदेश तब आया जब 54 वर्षीय फिल्ममेकर के खिलाफ अखबार के जरिए समन भेजा गया था, लेकिन कोर्ट की अनदेखी करते हुए वह पेश नहीं हुए।

बता दें, पिछले साल कथित आपत्तिजनक बयान के चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।