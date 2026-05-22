कान्स 2026: सुप्रिया पाठक अब निर्देशन में आजमाएंगी हाथ, पहली फिल्म का किया ऐलान

जिम्मेदारी

निर्देशक के तौर पर जिम्मेदारी संभालने को तैयार अभिनेत्री

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, सुप्रिया की पहली निर्देशित फिल्म एक तरह से जीवनी पर आधारित होगी। इसके सह-लेखन का काम उनकी बेटी सनाह कपूर ने किया है। परियोजना का निर्माण रबसस बैनर और ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शन कंपनी फिल्म्स एंड कास्टिंग टेंपल के बैनर तले होगा। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में फिल्म 'आवर स्टोरी' के नाट्य वितरण अधिकार फोरम फिल्म्स ने हासिल किए हैं। यह सितंबर में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत टोरंटो मार्केट में प्रदर्शित होगी।