'यादव जी की लवस्टोरी' पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

फिल्म 'यादव जी की लवस्टोरी' के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया

लेखन ज्योति सिंह 01:06 pm Feb 25, 202601:06 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' पहले ही अपने शीर्षक को लेकर विवादों में घिरी है। इस बीच, एक और आगामी फिल्म 'यादव जी की लवस्टोरी' पर जंग छिड़ी हुई है जिसे चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी फिल्म के शीर्षक को सिर्फ इस आशंका पर असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते कि इससे किसी समुदाय की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।