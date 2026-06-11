मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की याचिका की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी

मनी लॉन्ड्रिंग: जैकलीन फर्नांडिस की याचिका दूसरी बेंच के हवाले, जज सुनवाई से अलग हुए

लेखन ज्योति सिंह 05:14 pm Jun 11, 202605:14 pm

क्या है खबर?

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने खिलाफ आरोप तय करने वाली दिल्ली की एक अदालत को चुनौती दी थी। ताजा अपडेट है कि मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया है। उनके द्वारा खुद का नाम वापस लिए जाने के बाद, जैकलीन की याचिका अब दूसरी बेंच के पास भेजी जाएगी।