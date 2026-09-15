राजपाल यादव पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार, दिया आखिरी मौका

लेखन ज्योति सिंह 05:47 pm Sep 15, 202605:47 pm

क्या है खबर?

9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की मुश्किलें बरकरार हैं। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जेल जाने से अस्थायी राहत दी है, लेकिन 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की शर्त भी रखी है। कोर्ट ने राजपाल को यह रकम चुकाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया। साथ में स्पष्ट किया कि इस निर्देश का पालन करने का अभिनेता के पास आखिरी अवसर होगा।