सनी देओल की 'बटवारा 1947' को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कब आएगी फिल्म

फिल्म में सनी के साथ मुख्य किरदार में प्रीति जिंटा दिखाई देंगी। वह 5 साल से भी ज्यादा समय बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं।

शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी अहम किरदारों में शामिल हैं।

फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने द्वारा लिखे गए हैं।

'बटवारा 1947' की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के साथ होगी।