'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' का टीजर जारी, इन 4 गायकों ने लगाए सुर
क्या है खबर?
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है। टीजर लॉन्च के मौके पर निर्माताओं ने स्पष्ट किया था कि वह 1997 में आई 'बॉर्डर' का आइकॉनिक गाना 'घर कब आओगे' को री-क्रिएटेड वर्जन के साथ सीक्वल फिल्म में शामिल करेंगे। अब निर्माताओं ने 'घर कब आओगे' गाने का टीजर जारी करते हुए लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं।
रिलीज
इन 4 गायकों ने गाने को दी आवाज
निर्माताओं ने 'घर कब आओगे' गाने की छोटी सी झलक जारी की है, जिसे मनोज मुंतशिर ने लिखा है। संगीत मिथुन का है। गाने को 4 गायकों ने मिलकर आवाज दी है, जो सोनू निगम, दिलजीत, अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा हैं। री-क्रिएटेड वर्जन वाले इस गाने 'घर कब आओगे' को 2 जनवरी, 2026 को जारी कर दिया जाएगा। 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। इसमें मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
India’s most iconic voices unite for a soul-stirring patriotic anthem 🇮🇳— Sumit Kadel (@SumitkadeI) December 29, 2025
Sonu Nigam × Arijit Singh × Vishal Mishra × Diljit Dosanjh come together for the emotional tribute #GharKabAaoge - Teaser Out Now!#Border2 In cinemas 23.01.2026 pic.twitter.com/4u9BLV4EIL