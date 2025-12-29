'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' का टीजर जारी, इन 4 गायकों ने लगाए सुर

रिलीज

इन 4 गायकों ने गाने को दी आवाज

निर्माताओं ने 'घर कब आओगे' गाने की छोटी सी झलक जारी की है, जिसे मनोज मुंतशिर ने लिखा है। संगीत मिथुन का है। गाने को 4 गायकों ने मिलकर आवाज दी है, जो सोनू निगम, दिलजीत, अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा हैं। री-क्रिएटेड वर्जन वाले इस गाने 'घर कब आओगे' को 2 जनवरी, 2026 को जारी कर दिया जाएगा। 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। इसमें मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी हैं।